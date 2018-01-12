В ООН слова Трампа о мигрантах назвали «расистскими»

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека назвали высказывания президента США Дональда Трампа о мигрантах из Гаити и африканских стран «расистскими» и подстрекающими к ксенофобии, сообщает Reuters.

Речь идет о словах американского президента, в которых он называет мигрантов из этих стран выходцами из «вонючих дыр».

Во время брифинга в Женеве представитель ведомства Руперт Колвилл назвал замечания Трампа «шокирующими и постыдными».

«Нельзя списывать со счетов целые страны и континенты как «вонючие дыры», чье не белое население не приветствуется из-за цвета кожи», — подчеркнул Колвилл.

Ранее власти Гаити вызвали представителя США после слов президента страны Дональда Трампа о «вонючих дырах», из которых иммигранты приезжают в Штаты. Власти республики потребовали объяснений, пишет в своем твиттере корреспондент телеканала NBC News Йамише Алкиндор.