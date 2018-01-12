В Колпино маршрутка врезалась в фуру: водителя зажало в кабине

Автобус и грузовик столкнулись на юго-востоке Петербурга днем 12 января. Пассажиров осматривают врачи, водителя маршрутки зажало в кабине.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС Северной столицы, грузовой Mercedes и маршрутное такси К293А не смогли разъехаться на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы. Спасателей вызвали в половине третьего дня. На месте работают сотрудники УГИБДД и медики. За пострадавшими прилетел вертолет.

В момент аварии в автобусе находились десять человек. Насколько они пострадали, уточняется. Водителя маршрутки достают из кабины. По предварительной информации, у него сломаны ноги.

Читатели «Фонтанки» уточняют, что на месте собирается пробка. Сотрудники УГИБДД просят не задерживать движение и объезжать место ДТП.

Маршрутное такси №293А перевозит пассажиров от станции метро «Звёздная» до бульвара Трудящихся в Колпино. Обслуживает направление предприятие «Питеравто».