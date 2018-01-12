Добивавшаяся отстранения России от Олимпиады биатлонистка сама пропустит Игры-2018

Олимпиаду-2018 пропустит двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова из Чехии. Как сообщает Blesk, спортсменка так и не оправилась от проблем с икроножными мышцами, которые начались у нее в межсезонье.

«Официально мы все обсудим с Габриэлой в понедельник. Тогда же мы объявим состав на Олимпиаду и дадим комментарий по поводу участия Коукаловой в Играх», — заявил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.

Отметим, что Коукалова была одной из самых ярых сторонников отстранения россиян от Олимпиады 2018 года. Когда Международный олимпийский комитет принял такое решение, чешка заявила, что восторжествовала справедливость.

На счету Коукаловой завоевание главного биатлонного трофея — большого Хрустального глобуса сезона-2015/16. Также в активе чешской биатлонистки две серебряные медали сочинской Олимпиады 2014 года.

Напомним, Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.