В пирамиде Хеопса нашли портал в загробный мир

Полость, найденная внутри пирамиды Хеопса в 2017 году, является тронным залом, а сделанный из метеоритов железный трон в ней, вероятно, должен был помочь фараону перейти в загробный мир. Как пишет 12 января издание Eurekalert, таинственная комната располагается над Большой галереей — коридором, ведущим в усыпальницу фараона.

Согласно Текстам пирамид (письменам на стенах помещений), посвященным ритуалу погребения, прежде чем фараон достигнет небесного мира Дуат, он должен сесть на железный трон и пройти с помощью него «небесные врата». По мнению ученых, трон может быть сделан из метеоритного железа, которое широко использовалось египтянами для изготовления предметов, специально предназначенных для правителей.