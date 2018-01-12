Футбольную школу «Зенит» пожурили за нарушения работы с персональными данными

Школа олимпийского резерва по футболу «Зенит» собирала персональные данные детей с нарушениями. К такому выводу после проверки пришел Роскомнадзор в Петербурге.

О результатах регулятор сообщает 12 января. В ряде случаев персональную информацию в школе собирали в тех случаях, где для этого не было нужды; в некоторых моментах, напротив, данные были предоставлены не в полном объеме. Кроме того, в школе не уделили достаточного внимания организации работы по сбору персональных данных, в частности не был предоставлен перечень лиц, которые их должны собирать. Роскомнадзор выдал школе предписание, в котором нарушения велено устранить.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Зенит» – государственное учреждение, находится в подчинении комитета по физической культуре и спорту Смольного. Здесь занимается более 700 учащихся, работает свыше 15 тренеров, большинство из которых – бывшие игроки ленинградских команд «Зенит» и «Динамо».