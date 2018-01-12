Итоги недели: О какой явке на выборы мечтают в Кремле?

12.01.2018 17:21

Хорошая кампания: Кто дойдет до финиша в президентской гонке 2018, и почему принцип "главное не победа, а участие" - это отличный девиз для кандидатов в президенты России? Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.