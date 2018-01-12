В Петербурге подростки катались в кабине машиниста электрички

В Петербурге подростки решили открыть для себя новый способ езды в электричке и поплатились за свое любопытство. С транспортной полицией пришлось объясняться и юным любителям экстремальных развлечений и их родителям.

Как сообщили 12 января в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, четверку заметили в кабине машиниста в хвосте электрички Петербург — Кириши. Всех доставили в линейный отдел, где выяснилось, что им от 15 до 17 лет. Один из подростков получил административный протокол за действия, угрожавшие безопасности движения железнодорожного транспорта. За шалость остальных троих придется отвечать родителям, которых привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.