Госдума ФС РФ приняла законопроект о СМИ-иноагентах в первом чтении

Госдума 12 января приняла в первом чтении законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ — иностранных агентов.

Как передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс», он устанавливает обязанность для иностранных СМИ зарегистрировать юридическое лицо на территории России. Также, согласно проекту закона, СМИ, среди учредителей которых есть иностранный агент, должны указывать это в выходных данных.

«Под действие закона о СМИ-иноагентах подпадут блогеры, получающие деньги от иностранных правительств, но не от частных лиц», — добавил один из разработчиков документа депутат Пётр Толстой.

В декабре 2017 года в Совете Федерации заявили, что закон о СМИ-иноагентах не коснётся блогеров, которые сотрудничают с международными компаниями и размещают их рекламу.