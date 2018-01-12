Отопление возвращают в дома на Нежинской

Теплоэнергетики закончили ремонт трубопровода небольшого диаметра, из-за которого дома в Выборгском районе Петербурга мерзли второй день. Привычная температура восстановится в квартирах в ближайшее время.

Как сообщили в ГУП «ТЭК», к половине двенадцатого 12 января поврежденный участок 133-миллиметровой трубы на проспекте Энгельса, 36, заменили. Завершив сварочные работы, начали заполнять сеть теплоносителем. После этого семь зданий, попавших в зону аварии, переведут на основную схему теплоснабжения.

Горячей водой квартиры обеспечили по резервной схеме. Чтобы сохранить в домах тепло, жилищным организациям было рекомендовано поставить их на проток, отметили на предприятии, но местные жители жаловались на невыносимый холод.

Напомним, восстанавливать поврежденный трубопровод начали сегодня в 3:20 ночи. Для части зданий это оказалось второе отключение подряд.