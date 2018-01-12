Власти Гаити потребовали объяснений от США после слов Трампа о «вонючих дырах»

Власти Гаити вызвали представителя США после слов президента страны Дональда Трампа о «вонючих дырах», из которых иммигранты приезжают в Штаты. Власти республики потребовали объяснений, пишет в своем твиттере корреспондент телеканала NBC News Йамише Алкиндор.

Как передает слова посла Гаити в США Поля Альтидора NBC (https://www.nbc.com), Гаити решительно осудило высказывание Трампа, назвав его «основанным на стереотипах». «Либо президента США дезинформировали, либо он плохо образован», — добавил он.

Посол также подчеркнул, что слова американского лидера прозвучали в не очень удачный момент, так как в эти дни на Гаити вспоминают мощное землетрясение 2010 года, повлекшее гибель более 200 тысяч граждан.