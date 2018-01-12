«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо.

«Победа» в декабре предложила пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах компании при наличии свободных мест. Чтобы принять участие в новогодней акции, клиент должен был подойти на стойку регистрации в костюме сказочного персонажа, заявить о желании воспользоваться правом бесплатного перелета и дождаться окончания регистрации, после чего представитель авиакомпании оформлял бесплатный билет на свободное место. При этом участник акции оставался в костюме сказочного персонажа до приземления в аэропорту назначения, чтобы остальные пассажиры, особенно дети, вдохновлялись праздничным настроением.

Благодаря акции «Победы» пассажиры, которые не планировали заранее путешествие к родным на новогодних каникулах, смогли сделать главный новогодний сюрприз: поздравить лично близких людей.

«Мы хотим поднять нашим клиентам настроение, украсить рейсы всеми любимыми героями. Конечно, рейсы «Победы» продаются полностью, но по статистике около 3% пассажиров на рейс не приходят, поэтому шансы улететь одному Деду Морозу или Снегурочке вполне реальны», – отмечал генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Авиакомпания «Победа» благодарит всех участников акции за проявленную изобретательность и креативность в выборе костюма.

В ноябре «Победа» была вновь признана ценовым лидером, по данным крупнейшего российского метапоисковика Aviasales. Авиакомпания предлагает тарифы в среднем на 20% ниже, чем у классических перевозчиков. Благодаря ценовой политике и уникальной модели «Победа» стала самым востребованным перевозчиком на российском рынке. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 95%, а на большинстве рейсов достигает 100%, самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.