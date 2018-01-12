АИЖК продаст под жилье участок на Богатырском вплотную с ЗСД

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию продаст на открытом аукционе участок на пересечении Богатырского и Елагинского проспектов в Приморском районе. Как сообщает сайт АИЖК 12 января, стоимость лота в 56 соток – 102,9 млн руб. Прием заявок на участие в аукционе завершается 12 февраля 2018 года. Земля — бывшая федеральная собственность; по данным "Фонтанки", ранее ее освободило ведомственное учреждение.

Квартал с кадастровым номером 78:34:0004151 на данный момент почти полностью застроен жилыми домами. Свободный участок имеется лишь в его юго-восточной части (на скриншоте ограничен красными линиями). Сейчас этот пустырь зарос самосевом. Земля находится в непосредственной близости от Западного скоростного диаметра, практически в «шаговой доступности». Несмотря на это, участок продается в собственность под строительство жилья. В квартале имеются школа (№ 661) и отдельно стоящий детский сад «Исток».