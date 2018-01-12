Пулково за новогодние праздники принял свыше 600 тыс. пассажиров

609 625 пассажиров принял аэропорт Петербурга в период новогодних праздников – с 25 декабря 2017 года по 8 января 2018-го. Как сообщили «Фонтанке» в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» 12 января, это на 8% больше, чем год назад.

«Самый загруженный день зимних каникул пришелся на 30 декабря, когда аэропорт Санкт-Петербурга принял и отправил 50 389 путешественников», – отметили в Пулково.

Чаще всего в город на Неве прилетали из Москвы, Калининграда и Екатеринбурга. Если говорить о ближнем и дальнем зарубежье, то наибольшей популярностью пользовались Минск, Франкфурт-на-Майне и Прага.