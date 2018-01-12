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12.01.2018 13:33

Квартал “Дельта” находится в высокой стадии готовности

Квартал “Дельта” находится в высокой стадии готовности
УК «Новоселье»

Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ «Новоселье: Городские кварталы» ведется с опережением графика. 

Завершить все строительные работы и ввести квартал «Дельта» в эксплуатацию УК «Новоселье» планирует в 3 квартале 2018 года. На 09 января 2018 года на строительной площадке квартала «Дельта» ведутся работы по заполнению оконных проемов.

Квартал "Дельта" -  четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта «Новоселье: Городские кварталы», который возводится в одноименной локации. Проект комфорт-класса представляет собой четыре 12-этажных дома, рассчитанных на 476 квартир. В пешей доступности находится детский сад. Центром притяжения квартала «Дельта» выступает рекреационная зона для отдыха, игр и занятий спортом. 

УК «Новоселье»
УК «Новоселье»

ЖК «Дельта», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

Справка о компании УК «Новоселье»

 


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12.01.2018 13:33
Квартал “Дельта” находится в высокой стадии готовности
Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” ведется с опережением графика.
12.01.2018 11:24
Компания Л1: сдан очередной корпус ЖК «Граф Орлов»
10 января 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №3 жилого комплекса «Граф Орлов».
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Заключение о соответствии ЖК «Образцовый квартал 2»
В конце декабря 2017 года ООО «Терминал-Ресурс» получил заключение о соответствии жилого комплекса «Образцовый квартал 2». Именно этот ключевой документ необходим для получения акта о вводе объекта в эксплуатацию. Уже в ближайшее время начнется передача ключей их счастливым обладателям
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