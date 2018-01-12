Квартал “Дельта” находится в высокой стадии готовности

Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ «Новоселье: Городские кварталы» ведется с опережением графика.

Завершить все строительные работы и ввести квартал «Дельта» в эксплуатацию УК «Новоселье» планирует в 3 квартале 2018 года. На 09 января 2018 года на строительной площадке квартала «Дельта» ведутся работы по заполнению оконных проемов.

Квартал "Дельта" - четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта «Новоселье: Городские кварталы», который возводится в одноименной локации. Проект комфорт-класса представляет собой четыре 12-этажных дома, рассчитанных на 476 квартир. В пешей доступности находится детский сад. Центром притяжения квартала «Дельта» выступает рекреационная зона для отдыха, игр и занятий спортом.

УК «Новоселье»

ЖК «Дельта», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

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