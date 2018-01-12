Поставщик напичканных наркотиками бананов получил в Петербурге десять лет

В Петербурге оглашен приговор по делу о крупнейшем наркотрафике. Владимир Красавчиков получил десять лет строгого режима в качестве организатора транспортировки из Латинской Америки белого порошка в банановых коробках.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 января, Красавчиков признан виновным в покушении на контрабанду более десяти килограммов тяжелого наркотика и приготовлении к его сбыту.

«Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима», – уточнили в пресс-службе.

За Красавчиковым МВД гонялось с 2010 года, когда был перекрыт крупнейший канал поставки наркотиков. В течение семи лет в порт Петербурга из Эквадора приходили банановозы с порошковыми «закладками». После швартовки и таможенного контроля курьеры под видом портовых рабочих поднимались на борт и во время разгрузки вынимали наркотики. При задержании основной группы изъяли более семидесяти килограммов товара стоимостью 85 млн долларов.

Красавчиков сбежал в Европу. В январе 2012-го его нашли в Голландии и через пару лет экстрадировали. Суд над ним продолжался с декабря 2014 года.