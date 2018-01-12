В Смольном предложили лишать депутатов мандатов в случае утраты доверия избирателей

Чиновники юридического комитета Смольного предложили лишать мандатов депутатов Законодательного собрания Петербурга по причине утраты доверия. В итоге поправку так и не написали – против выступили в прокуратуре и самом парламенте.

Об инициативе чиновников рассказал 12 января председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок. Утверждая повестку дня предстоящего заседания ЗакСа, он отметил, что депутаты во втором чтении рассмотрят законопроект, позволяющий увольнять чиновников в связи с утратой доверия. Его приняли в первом чтении в 2017 году.

«Хочу предупредить, что среди поправок не будет предложения юридического комитета, согласно которому к чиновникам добавятся члены территориальных избирательных комиссий, депутаты и судьи Уставного суда. Против этого выступила прокуратура», – заявил Четырбок, обращаясь к представителю Смольного.

После заседания он пояснил, что лишать мандатов депутатов нельзя по закону – это выборная должность, в связи с чем соответствующую поправку и не стали готовить. Согласно действующей норме, лишиться депутатской корочки парламентарий может, если имеет иностранное гражданство или счета либо сменит партию, от которой избрался, на другую.

Ранее депутаты ЗакСа намеревались инициировать законопроекты об утверждении глав районов и о парламентском расследовании. Поводом стал конфликт парламентариев с главой Центрального района.