Экс-президент «Спартака»: У Кокорина проблема с головой

Бывший президент московского клуба «Спартак» Андрей Червиченко назвал главную проблему нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Кокорин хорош, он ярко себя проявил на старте сезона. Но там, как мне кажется, проблема с головой. Когда он настроен на футбол, когда он весь в игре, у него получается практически все. Как только мозги идут вразнос, когда Кокорин начинает отвлекаться от футбола, то игра прекращается», — цитирует Червиченко «Спорт уик-энд».

Футбольный функционер сравнил игру форварда с электрокардиограммой, которая скачет то вверх, то вниз.

«Важно ловить его верхние импульсы. Нехватка стабильности должна настораживать любой клуб, который захочет Кокорина приобрести», — подчеркнул Червиченко.

Напомним, Кокорин забил 18 голов за «Зенит» в сезоне-2017/18, побив собственный бомбардирский рекорд. Однако 15 из них он забил до 1 октября. За последующие три месяца на его счету всего три мяча. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в этот период неоднократно выражал обеспокоенность снизившейся результативностью Кокорина.