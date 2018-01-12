ВЦИОМ: Россияне впервые за 10 лет свели дебет с кредитом в новогодние праздники

На празднование нового 2018 года россияне потратили столько же, сколько и в прошлом году. Уложиться в запланированные расходы за десятилетие удалось впервые. Экономить пришлось на себе.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованным 12 января, новогодними каникулами остались довольны 73% жителей России. В 2017 году длительные выходные порадовали на 5% больше. В этом году участники опроса чаще ходили по гостям (42%) и гуляли на природе (30%). Сидеть дома предпочли 18% против прошлогодних 27%. Каждый пятый (21%) уже привычно за последние три года провел зимние праздники на работе.

Между тем, как отметили социологи, россияне наконец-то развили навык финансового планирования: удалось не только сдержаться и не выйти за рамки бюджета, но и сэкономить. В этом году на праздники в среднем отложили 14 тысяч 299 рублей. Сто рублей после торжеств остались. Затратнее всего обошлись подарки родным и друзьям: покупать старались недорогие, но интересные презенты, однако из сметы выбились и потратили 5 тысяч 459 рублей.

Ещё в 4 тысячи 764 рубля обошёлся новогодний стол, хотя на него отложили на полторы сотни меньше. Судя по данным опроса, в жертву россияне принесли собственный отдых и почти на 500 рублей урезали расходы на турпоездки, рестораны и театры. Свой досуг обошёлся в 3 тысячи 972 рубля. Настолько сильно себя не обделяли с 2005 года, а не потратить больше удалось впервые за десять лет.