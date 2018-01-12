Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

В изнасиловании обвинили звезду боевиков и гражданина Российской Федерации Стивена Сигала. Как сообщает People, обвинения выдвинула актриса Регина Симонс, снимавшаяся в 1994 году вместе с Сигалом в фильме «В смертельной опасности».

Тогда ей было 18 лет. Как рассказывает Симонс, Сигал пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок. По приезде девушка обнаружила, что никакого празднования нет и она – единственная гостья.

Помимо Регины Симонс имеются претензии к Сигалу у модели Фавиолы Дадис. По ее словам, артист домогался ее на прослушиваниях в 2002 году. Обе женщины подали заявления против Сигала в полицейский департамент Лос-Анджелеса в декабре.

Сам Сигал пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее, 15 декабря, новые обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты против актера Дастина Хоффмана. Женщины, обвинившие его в непристойном поведении, рассказали, что все инциденты имели место в 1980-х. Одна из них была на тот момент несовершеннолетней одноклассницей его дочери.