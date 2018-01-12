Суд не простил лидера «Шалтая-Болтая»

Условного лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» не отпустили на свободу раньше положенного. Осужденный за компьютерный взлом Владимир Аникеев продолжит исправляться в колонии.

Как сообщает RNS, 12 декабря вопрос об условно-досрочном освобождении Владимира Аникеева рассмотрел Лефортовский районный суд Москвы. В удовлетворении ходатайства участнику «Анонимного интернационала» отказали. Защита от комментариев воздержалась.

Аникиева задержали в ноябре 2016 года. Предполагаемый лидер хакерской группировки признался в неправомерном доступе к компьютерной информации, пошел на сделку с обвинением, и в июле 2017-го его дело рассмотрели первым. Он получил два года лишения свободы и, отбыв треть наказания, попросил об УДО.

Еще двоих участников, Константина Теплякова и Александра Филинова, приговорили к трем годам общего режима. Как и Аникиева, их признали виновными в «неправомерном доступе к компьютерной информации». В частности, в составе «Шалтая-Болтая» они выложили в Сеть массив переписки, которую приписывают главе правительства Дмитрию Медведеву, руководителю Роскомнадзора Александру Жарову, бизнесмену Евгению Пригожину и многим другим. Защита Филинова пыталась обжаловать излишне суровые три года реального срока, но успеха не добилась. Последний из известных «шалтаев», Александр Глазастиков, как ранее писала «Фонтанка», скрылся за рубежом.