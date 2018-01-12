Обвиняемый в получении взяток экс-губернатор Белых госпитализирован

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взяток, госпитализирован.

Как сообщает 12 января «Газета.ру», экс-чиновник переведен из камеры в больницу СИЗО «Матросская тишина».

«Вчера после заседания мой подзащитный в связи с резким ухудшением здоровья был переведен в больницу «Матросской тишины». На данный момент мы дожидаемся его в суде, куда его доставят из больницы», — заявил адвокат обвиняемого Андрей Грохотов.

По версии следствия, бывший губернатор Кировской области получил в общей сложности 600 тысяч евро в виде взяток. Из них 200 тысяч – от предпринимателя Альберта Ларицкого в 2011 – 2012 годах за обещание взять под крыло фирму последнего, а также дать его инвестиционным проектам приоритетный статус. В то время бизнесмен владел ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес». В 2013 году Ларицкого сменил Юрий Судгаймер. Дела в компаниях пошли плохо. Никита Белых, оценив масштаб коммерческой трагедии, попросил еще 400 тысяч евро. Как говорится в материалах уголовного дела, за эти деньги тогдашний губернатор дал слово Судгаймеру спасти фирмы от порчи лесных участков и парализации предпринимательской деятельности.