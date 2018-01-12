В Московском районе раздел имущества с женой закончился ударом ножа в шею

Оперативники уголовного розыска Московского района задержали петербуржца, а Следственный комитет привлек его за покушение на убийство. «Фонтанка» узнала, что строительный нож воткнулся в шею оппоненту, когда тот помогал жене уходить от мужа.

По информации «Фонтанки», вечером 11 января возле дома на Московском шоссе 34-летний местный житель нанес удар в шею своему знакомому. Так как в его руках находился строительный нож, то вследствие полученной травмы раненого срочно госпитализировали. Прибывшая полиция выяснила, что так закончился переезд петербурженки из своей квартиры, где она проживала с супругом, к новому мужчине.

По данным «Фонтанки», сегодня в материалах дела есть упоминание, что дама давно хотела уйти от супруга из-за постоянных побоев и ссор, а 11 января она как раз и позвала своего знакомого, чтобы он ей и помог и защитил при разделе имущества в квартире.

Однако темперамент и амбиции сначала довели ситуацию до больницы, потом до поиска оперативниками подозреваемого, а в ночь на 12 января – до процессуального задержания.