На Южно-Украинской АЭС произошел сбой в работе реактора

В работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС произошел сбой. Об этом сообщается на сайте государственной инспекции ядерного регулирования Украины 12 января.

Сообщается, что инцидент произошел накануне поздним вечером. В 22.45 по местному времени действием защиты был отключен главный насос, из-за чего в два раза упала мощность энергоблока.

«Действием защиты произошло отключение главного циркуляционного насоса №1, в результате чего энергоблок был автоматически разгружен до мощности NЕЛ=590 МВт. По предварительной оценке, это событие квалифицировано как нарушение категории «П08»… уровень по INES — «ниже шкалы/уровень «0», — говорится в сообщении.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что третьего января второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключали от энергосети для устранения неполадок, позже его включили в сеть после ремонта.