«Зенит» отдал защитника Максима Карпова в аренду в «СКА-Хабаровск»

Первый трансфер 2018 года с участием игрока футбольного клуба «Зенит» произошел 12 января. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, защитник Максим Карпов переходит в «СКА-Хабаровск» на правах аренды.

Соглашение действует до конца сезона-2017/18.

Максим Карпов родился 17 марта 1995 года. С 12 до 14 лет тренировался в Академии «Зенита», затем перешел в «Московскую заставу», в 17 лет вернулся к сине-бело-голубым.

В основном составе центральный защитник дебютировал в ноябре 2017-го, выйдя на замену в матче Лиги Европы УЕФА с «Вардаром».

Ранее сообщалось о возможном уходе капитана «Зенита» Доменико Кришито. В нем заинтересованы ряд итальянских и турецких клубов. Кроме того, «Зенит» намерен продать Дзюбу, Шатова, Нобоа, Новосельцева и Лодыгина.