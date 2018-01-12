В Невском районе замерзают 66 домов

Прорыв трубы с горячей водой на юго-востоке Петербурга оставил с холодными батареями 66 жилых домов. Ещё полтора десятка больниц и детсадов также попали в зону аварии, но их без тепла обещают не оставлять.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 12 января паровую баню заметили на перекрестке улиц Латышских Стрелков и Кржижановского. В ГУП «ТЭК» уточнили, что кипяток из подземного трубопровода выливался на улице Латышских Стрелков, 11/1. В настоящее время воду уже убрали, и аварийная бригада начала ремонт 700-мм трубы. На время работ отопление отключили в 66 жилых домах. Четыре лечебных и 11 детских учреждений рекомендовано поставить на проток.

Фото: Читатель "Фонтанки" Максим

Без горячей воды жителей не оставили и обеспечили её подачу по резервной схеме. В этом случае температура воды может быть прохладнее привычной. По графику, отопление вернется в квартиры через 20 часов. В ГУП «ТЭК» постараются справиться раньше.