В Петербурге агент получила по году за каждый миллион, похищенный у участника долевого строительства

Шесть лет условно получила дилер, взявшая деньги у клиента за квартиру, но застройщику их так и не перечислившая. Василеостровский суд Петербурга признал Радмилу Ковтуненко виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает 12 января пресс-служба судов Северной столицы, соучредитель и гендиректор фирмы «Атлант-Недвижимость» заключила с ООО «Кратос Инвест» агентский договор. Она получила право продавать недвижимость аффилированного с фирмой застройщика.

2 февраля 2009 года женщина заключила предварительный договор о долевом участии в строительстве. Клиент купил за 6 млн рублей трехкомнатную квартиру в Невском районе, севернее улицы Новоселов. Средства местный житель вносил частями, вплоть до октября 2011 года. Но до застройщика деньги так и не дошли. Как было доказано в суде, агент присвоила их себе.

Впрочем, сама Ковтуненко вину не признала, заявив, что не перевела средства в ООО «Кратос Инвест», так как клиент не выполнил все обязательства по договору. От обвинительного приговора женщину этот довод не спас. Она получила 6 лет условно со штрафом в 800 тысяч рублей. Кроме того, в рамках гражданского иска она обязана вернуть все 6 млн.