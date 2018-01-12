Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости
Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).
Среди сданных объектов в прошлом году – корпуса ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга, «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков, «Невские паруса» в Невском районе, «Чистое небо» – в Приморском. Девелопер также ввел в эксплуатацию жилые комплексы сегментов бизнес и премиум: «Мироздание» на Петроградской стороне и Stockholm на берегу Большой Невки. На территории Ленобласти были сданы корпуса ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино» и дома квартала «Лондон» в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово. В Калининградской области – дома в ЖК Lake City, Alpen Park, «Лето».
Помимо жилых домов Setl City ввела в эксплуатацию три детских сада, два из которых – в ЖК «Солнечный город» и один – в ЖК «Чистое небо».
Эксклюзивным брокером проектов Setl City в Петербурге и Ленобласти выступает «Петербургская Недвижимость».
ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/
ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/
ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», разрешение на строительство 78-12029720-20150 от 09.04.2015 г, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations
ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/
ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", разрешение на строительство № 78-15037920-2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/
ЖК "Мироздание" – застройщик ООО "Норд Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/mirozdanie/declarations
ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations
ЖК «Лондон» - застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", разрешение на строительство , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects
ЖК Alpen Park – застройщик ООО СК Союз, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/alpen-park/declarations
ЖК Lake City – застройщик ООО «Бизнес», ООО «Содружество Инвест», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/lake-city/declarations
ЖК Лето – застройщик ООО "СК "Свет" , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/leto/declarations