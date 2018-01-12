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12.01.2018 11:53

Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости

Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости
Setl City

Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений). 

Среди сданных объектов в прошлом году – корпуса ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга, «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков, «Невские паруса» в Невском районе, «Чистое небо» – в Приморском. Девелопер также ввел в эксплуатацию жилые комплексы сегментов бизнес и премиум: «Мироздание» на Петроградской стороне и Stockholm на берегу Большой Невки. На территории Ленобласти были сданы корпуса ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино» и дома квартала «Лондон» в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово. В Калининградской области – дома в ЖК Lake City, Alpen Park, «Лето».

Помимо жилых домов Setl City ввела в эксплуатацию три детских сада, два из которых – в ЖК «Солнечный город» и один – в ЖК «Чистое небо». 

Эксклюзивным брокером проектов Setl City в Петербурге и Ленобласти выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/zimaleto/declarations

ЖК "Невские паруса" -  застройщик ООО «Евростройпроект», разрешение на строительство 78-12029720-20150 от 09.04.2015 г, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК «Чистое небо» -  застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", разрешение на строительство № 78-15037920-2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/stockholm/declarations

ЖК "Мироздание" – застройщик ООО "Норд Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/mirozdanie/declarations

ЖК GreenЛандия-2 -  застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК «Лондон» -  застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", разрешение на строительство , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects

ЖК Alpen Park – застройщик ООО СК Союз, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/alpen-park/declarations

ЖК Lake City – застройщик ООО «Бизнес», ООО «Содружество Инвест», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/lake-city/declarations

ЖК Лето – застройщик ООО "СК "Свет" , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/leto/declarations

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»


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Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).
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