Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости

Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).

Среди сданных объектов в прошлом году – корпуса ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга, «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков, «Невские паруса» в Невском районе, «Чистое небо» – в Приморском. Девелопер также ввел в эксплуатацию жилые комплексы сегментов бизнес и премиум: «Мироздание» на Петроградской стороне и Stockholm на берегу Большой Невки. На территории Ленобласти были сданы корпуса ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино» и дома квартала «Лондон» в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово. В Калининградской области – дома в ЖК Lake City, Alpen Park, «Лето».

Помимо жилых домов Setl City ввела в эксплуатацию три детских сада, два из которых – в ЖК «Солнечный город» и один – в ЖК «Чистое небо».

Эксклюзивным брокером проектов Setl City в Петербурге и Ленобласти выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/zimaleto/declarations

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», разрешение на строительство 78-12029720-20150 от 09.04.2015 г, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", разрешение на строительство № 78-15037920-2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

ЖК "Мироздание" – застройщик ООО "Норд Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/mirozdanie/declarations

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК «Лондон» - застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", разрешение на строительство , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects

ЖК Alpen Park – застройщик ООО СК Союз, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/alpen-park/declarations

ЖК Lake City – застройщик ООО «Бизнес», ООО «Содружество Инвест», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/lake-city/declarations

ЖК Лето – застройщик ООО "СК "Свет" , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/leto/declarations

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»