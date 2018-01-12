В Петербурге инвалидам хотят разрешить ездить в баню на такси за полцены

Депутаты петербургского Законодательного собрания хотят разрешить инвалидам пользоваться социальным такси, в случае если они хотят посетить баню. Законопроект поддержали 12 января на комитете по законодательству.

Как объяснил председатель комитета Денис Четырбок, инициатива родилась после обращения граждан. «У нас есть районы (Кировский, Адмиралтейский, Центральный), где в домах нет ванн. Жители таких домов пользуются общественными банями. Их осталось в городе не так много, и часто они находятся достаточно далеко от места жительства нуждающихся горожан», – отметил он.

Согласно тексту законопроекта, на данный момент инвалиды имеют право доехать на социальном такси за полцены или за треть полной стоимости в аэропорты, на вокзалы, в санатории, культурные учреждения и на кладбища. Как уточнил Четырбок, к этому перечню добавятся бани, но только государственные.

На обсуждении вопроса депутат Вера Сергеева высказала мнение, что банями ограничиваться не стоит, необходимо внести в этот перечень ещё и храмы. «Ко мне пришла жительница на приём и пожаловалась, что на стадион она может на соцтакси доехать, а в храм нет».