«Динамо» может оштрафовать Погребняка на 20 млн евро за прогул

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Павел Погребняк, сейчас выступающий за московское «Динамо», может быть оштрафован на крупную сумму.

Как сообщает 12 января «Матч ТВ», руководство столичной команды расследует ситуацию с отъездом форварда 9 декабря в Турин – в день матча «Динамо» с «Анжи» (2:0).

В Италии 34-летний игрок вместе с двумя своими братьями посетил встречу серии А «Ювентус» – «Интер» (0:0).

Как отмечает телеканал со ссылкой на источник в «Динамо», в контракте Погребняка имеется пункт, согласно которому за прогул тот может быть уволен или оштрафован на 20 млн евро.

Напомним, Павел Погребняк играл в «Зените» с 2007-го по 2009 год. За это время он провел 58 матчей и забил 22 гола. В составе петербургской команды футболист выиграл чемпионат России (2007), Суперкубок России (2008), Кубок УЕФА (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008).