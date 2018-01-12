Дома на Нежинской мерзнут из-за второго отключения подряд

В Выборгском районе Петербурга одно отключение тепла сменилось другим, хоть и менее масштабным. Жители нескольких домов попали в зону обеих аварий и вынужденно ночевали в остывающих квартирах. Теплоэнергетики просят потерпеть ещё немного.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 12 января, отопление в доме 4 на Нежинской улице пропало накануне днем. Вместе с ним из кранов перестала течь горячая вода. Никаких объявлений на парадных они не заметили, а в управляющей компании объяснили: авария.

«Мы бы хоть с грудничками (у меня двойня) уехали к родителям в другой район, заранее», – жалуются жители на внезапность. По их словам, люди пытались отогреться обогревателями, но из-за нагрузок пропадал свет.

В ГУП «ТЭК» уточнили, что этот дом – одно из 58 зданий, превентивно ограниченных в тепле из-за ремонта трубопровода на Манчестерской улице, 12. В половине третьего дня 11 января при съемке с вертолета там заметили опасный участок. К одиннадцати вечера с ремонтом справились, начали запитку, но тепло вернулось не во все здания.

«Мы не можем подключить. Клапаны перекрыты из-за новой аварии», – объяснили в ТСЖ дома на Нежинской, 4.

В этот раз проблемный участок ремонтируют на 133-мм трубопроводе у дома 36 по проспекту Энгельса. Теплоснабжение ограничили в семи зданиях, в том числе в домах 4 и 4/1 по Нежинской улице. В ГУП «ТЭК» заверили, что горячую воду обеспечили по резервной схеме, а отопление рекомендовали поставить на проток.

Температура в квартирах начнёт восстанавливаться после полудня, обещают теплоэнергетики.