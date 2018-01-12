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Общество
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12.01.2018 11:45

Facebook будет показывать меньше репостов и больше личных новостей

Социальная сеть Facebook поменяет алгоритм формирования новостной ленты. Об этом 12 января сообщил на своей странице основатель ресурса Марк Цукерберг. Она будет чаще показывать посты родственников и друзей и снизит приоритет публикаций от брендов и СМИ.

«Вы увидите меньше постов от бизнеса, брендов и медиа. И публичный контент, который вы будете видеть чаще, будет соответствовать тому же стандарту — побуждать к значимому взаимодействию между людьми», — написал Марк Цукерберг.

По словам Марка Цукерберга, в Facebook поступало множество жалоб, что контент от публичных страниц практически полностью заполняет ленту. Кроме того, согласно исследованиям, контент от близких людей лучше сказывается на состоянии пользователей, чем другие публикации.

Решение Facebook могло стать реакцией на историю, опубликованную в конце декабря американкой Карин Вайнио. Она выяснила, что несколько дней назад умер ее друг. Оказалось, что он болел, но девушка и другие знакомые про это не знали, поскольку Facebook почему-то не показывал его посты.


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https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
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29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
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