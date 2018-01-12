Facebook будет показывать меньше репостов и больше личных новостей

Социальная сеть Facebook поменяет алгоритм формирования новостной ленты. Об этом 12 января сообщил на своей странице основатель ресурса Марк Цукерберг. Она будет чаще показывать посты родственников и друзей и снизит приоритет публикаций от брендов и СМИ.

«Вы увидите меньше постов от бизнеса, брендов и медиа. И публичный контент, который вы будете видеть чаще, будет соответствовать тому же стандарту — побуждать к значимому взаимодействию между людьми», — написал Марк Цукерберг.

По словам Марка Цукерберга, в Facebook поступало множество жалоб, что контент от публичных страниц практически полностью заполняет ленту. Кроме того, согласно исследованиям, контент от близких людей лучше сказывается на состоянии пользователей, чем другие публикации.

Решение Facebook могло стать реакцией на историю, опубликованную в конце декабря американкой Карин Вайнио. Она выяснила, что несколько дней назад умер ее друг. Оказалось, что он болел, но девушка и другие знакомые про это не знали, поскольку Facebook почему-то не показывал его посты.