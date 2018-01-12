Ростуризм: Запрета продажи туров в Египет нет

Ростуризм опроверг информацию о запрете продажи туров в любые города Египта, кроме Каира, сообщили 12 января в пресс-службе федерального агентства.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о якобы имеющем место запрете Федерального агентства по туризму на реализацию туроператорами туров в любые города Арабской Республики Египет, кроме Каира, Ростуризм обращает внимание туристов и участников рынка на то, что данная информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

В Ростуризме отметили, что «в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 2 января 2018 года "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2015 г. № 553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий" туроператоры имеют право формировать туры в Арабскую Республику Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой источник, знакомый с позицией Ростуризма, сообщила, что «туроператоры не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира».

Напомним, авиасообщение с Египтом было прервано после взрыва 31 октября 2015 года самолета А321 над Синаем, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Все находящиеся на его борту – туристы и экипаж, всего 224 человека, – погибли. Регулярное авиасообщение между странами восстановлено в начавшемся 2018-м.