Петербуржец избил подростка за попадание снежком в его «Фольксваген»

Обстоятельства избиения подростка взрослым мужчиной изучает полиция Невского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 11 января у дома 144 по Октябрьской набережной.

Подросток 15 лет играл с друзьями в снежки и одним из «снарядов» попал в автомобиль «Фольксваген». Водителю машины это не понравилось. Решив проучить мальчика, автовладелец ударил несовершеннолетнего. Затем скрылся с места происшествия.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы из медицинского учреждения, куда, судя по всему, обратились за помощью родители пострадавшего.

«Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних УМВД России опрошены подросток и его родители. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам ... будет принято процессуальное решение», – говорится в официальном сообщении главка по этому инциденту.

Напомним, это уже не первый случай расправы автовладельца над подростками в Петербурге за последнее время. Вечером 5 января двое приятелей кинули петарду под «Форд Мондео» на Стрельбищенской улице. Разозлившийся хозяин машины приковал мальчиков наручниками к перилам в подъезде и не освобождал их до приезда полиции. В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконном лишении свободы.