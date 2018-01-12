Компания Л1: сдан очередной корпус ЖК «Граф Орлов»

10 января 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №3 жилого комплекса «Граф Орлов».

Площадь многосекционного дома переменной, от 8 до 25 этажей, высотности составляет более 25 тысяч квадратных метров. Здесь представлено 312 квартир от одной до четырех комнат, а также офисные и коммерческие помещения.

Руководитель Компании Л1 Павел Андреев: «Жилой комплекс «Граф Орлов» – один из наиболее крупных и интересных наших проектов. Прошлый год стал для компании очень удачным. Мы сдали 245 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 5 корпус этого комплекса. Радует, что уже в первую рабочую неделю нового года мы продолжили эту тенденцию и сдали еще один дом в рамках этого объекта».

Справка:

Жилой комплекс «Граф Орлов», созданный по авторскому проекту, расположен недалеко от станции метро «Московская» в квартале между Московским проспектом и Варшавской улицей и органично вливается в окружающую имперскую архитектуру классического «сталинского ампира».

Для удобства жильцов предусмотрены: уникальный пешеходный променад, улучшенная отделка холлов, лобби, лифтов и парадных, многоуровневый теплый охраняемый паркинг, энергосберегающие стеклопакеты, бесшумные скоростные лифты со спуском на уровень паркинга, современные инженерные и противопожарные системы, круглосуточная служба охраны и консьержей, специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями. В комплексе представлены квартиры площадью от 23.5 до 169.22 м2, а также видовые квартиры с панорамным остеклением на последних этажах.

Месторасположение ЖК «Граф Орлов» позволит его жителям быстро добираться до центра города, дворцовых пригородов и аэропорта, а также до кольцевой автодороги.

ЖК "Граф Орлов", застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty