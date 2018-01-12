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12.01.2018 11:03

Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков снизилась

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десятке крупнейших российских банков по объему привлечения вкладов физических лиц в третьей декаде декабря 2017 года снизилась на 0,05 п.п. — до 7,33%, сообщает пресс-служба Центробанка 12 января.

В ходе первой и второй декад декабря 2017 года показатель составлял 7,38%.

В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Напомним, что перед новым годом Банк России снизил ключевую ставку до 7,75 процента, она действует с 18 декабря. После каникул свои ставки по вкладам и кредитам стали снижать и коммерческие банки страны


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sravni.ru
09.01.2018 14:04
УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям
UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
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25.12.2017 12:02
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