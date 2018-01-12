Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков снизилась

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десятке крупнейших российских банков по объему привлечения вкладов физических лиц в третьей декаде декабря 2017 года снизилась на 0,05 п.п. — до 7,33%, сообщает пресс-служба Центробанка 12 января.

В ходе первой и второй декад декабря 2017 года показатель составлял 7,38%.

В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Напомним, что перед новым годом Банк России снизил ключевую ставку до 7,75 процента, она действует с 18 декабря. После каникул свои ставки по вкладам и кредитам стали снижать и коммерческие банки страны