Убийца Немцова этапирован в иркутскую колонию

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев этапирован в иркутскую колонию строгого режима для бывших работников правоохранительных органов.

Об этом 12 января пишет Meduza со ссылкой на «Интерфакс». Ранее сообщалось, что Заура Дадаева перевозили через Петербург в ИК-9 в Петрозаводске. Но адвокат Роза Магомедова опровергла подобную информацию, заявив, что Дадаев этапирован в колонию строгого режима №3 в Иркутске для бывших работников правоохранительных органов.

Юрист добавила: еще один фигурант дела об убийстве Немцова, Хамзат Бахаев, находится в ИК-11 Кирово-Чепецка. О том, где будут отбывать наказание братья Анзор и Шадид Губашевы, также осужденные за гибель политика, информации пока нет.