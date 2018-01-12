Убийца Немцова этапирован в иркутскую колонию
Осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев этапирован в иркутскую колонию строгого режима для бывших работников правоохранительных органов.
Об этом 12 января пишет Meduza со ссылкой на «Интерфакс». Ранее сообщалось, что Заура Дадаева перевозили через Петербург в ИК-9 в Петрозаводске. Но адвокат Роза Магомедова опровергла подобную информацию, заявив, что Дадаев этапирован в колонию строгого режима №3 в Иркутске для бывших работников правоохранительных органов.
Юрист добавила: еще один фигурант дела об убийстве Немцова, Хамзат Бахаев, находится в ИК-11 Кирово-Чепецка. О том, где будут отбывать наказание братья Анзор и Шадид Губашевы, также осужденные за гибель политика, информации пока нет.
Справка:
В июле 2017 года Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима. Суд установил, что 27 февраля 2015-го именно он застрелил Немцова на мосту в центре Москвы. Сообщники Дадаева получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Организатором убийства следствие считает водителя заместителя командира батальона «Север» (там служил Дадаев) Руслана Мухудинова, который объявлен в розыск. Заказчик преступления не установлен, но адвокаты семьи убитого считают, что это замкомандира батальона Руслан Геремеев, водителем которого работал Мухудинов.