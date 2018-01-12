Комнату в коммуналке на Стачек очистили от хлама и проветрили по решению суда

Необычную задачу решили судебные приставы Петербурга: они добились, чтобы из комнаты в коммунальной квартире вывезли мусор и проветрили ее.

Как рассказали «Фонтанке» 12 января в управлении федеральной службы судебных приставов, в суд обратился Жилкомсервис №2 Кировского района. Жилищники требовали от 68-летнего жителя помыть и проветрить комнату в коммунальной квартире на проспекте Стачек. Иск направили в суд потому, что соседи устали бороться с пенсионером, который заполонил свое жилище мусором со свалки.

«Дверь в его комнату даже не закрывалась от количества хлама», – отметили в пресс-службе ведомства.

Добровольно решение суда мужчина не исполнил: он долго находился в больнице. Поэтому приставы решили выполнить предписание суда принудительно. Найти клининговую компанию оказалось сложно – несколько фирм отказались от предложения навести в комнате порядок после посещения жилья. Тем не менее сотрудники одной из фирм собрали весь мусор из комнаты в мешки и вынесли из квартиры. Соседи должника, уставшие от неприятного запаха и грязи, не могли нарадоваться.