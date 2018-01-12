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12.01.2018 11:10

«Детский мир» собрал 1,5 млн новогодних подарков для нуждающихся детей

«Детский мир» подвел итоги акции «Участвуйте!». В магазинах сети с ноября по декабрь любой желающий мог принести для нуждающихся одежду, обувь, игрушки и кондитерские изделия.

В акции приняли участие около одного миллиона человек в 200 городах страны, в том числе и в Петербурге. Всего было собрано свыше 1,5 млн необходимых для детей подарков – одежды, обуви, игрушек, сладких наборов, конструкторов, пазлов и др.

«Акция нашла больший отклик в сердцах наших покупателей: мы собрали и передали в детские дома в два раза больше вещей и подарков, чем в 2016 году. Их получили 250 тысяч сирот, дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из многодетных семей из 650 социальных учреждений по всей стране. Мы выражаем благодарность всем нашим покупателям, поддержавшим добрую инициативу», — рассказала Надежда Киселева, начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».

Те, кто не успел в предновогодний период собрать подарки для нуждающихся, может это сделать, отправив денежное пожертвование через СМС на короткий номер 7715 с текстом «Участие» и указав сумму. Например, «Участие 500». Все собранные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями.

Напомним, благотворительная акция «Участвуйте!» в «Детском мире» проходит три раза в году и приурочена к Новому году, Дню защиты детей – 1 июня, Дню знаний – 1 сентября.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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