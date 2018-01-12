В России на бутылки с алкоголем предложили добавить пугающие картинки

В России на бутылках с алкогольной продукцией могут появиться иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного. С такой идеей в Минздрав обратилось руководство федерального проекта «Трезвая Россия». В ведомстве готовы изучить предложение с учетом опыта других стран и научных данных.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на RT, авторы инициативы полагают, что ныне существующей надписи с предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя недостаточно. «Фотографии пораженных алкоголем мозга, сердца или печени станут стимулом бережнее относиться к своему здоровью, заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», — пояснил руководитель проекта Султан Хамзаев.

Еще одним предложением стало разместить вместо страшных фотографий выдержки из Уголовного кодекса, в частности из статьи 151 – «Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя».

В настоящее время пугающие картинки печатаются на каждой пачке сигарет. С ноября 2017 года изображения с предупреждением о вреде курения должны размещаться на обеих сторонах пачки и занимать не менее 50 процентов ее площади.