Подполковника ЗВО лишили дорогой иномарки на Народной

Военнослужащего Западного военного округа преступники оставили без «Мазды». Белый кроссовер без ведома хозяина уехал из-под окон в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», за пять минут до полуночи 11 января помощь полиции потребовалась 50-летнему начальнику отделения управления боевой подготовки штаба ЗВО. Неприятность с подполковником случилась тремя часами ранее. На привычном месте во дворе дома на Народной улице он не застал свою Mazda CX-5. Без присмотра белый кроссовер 2014 года выпуска простоял максимум сорок минут, но угонщикам с лихвой хватило этого времени.

Подсчитав, что мастерство преступников обошлось ему в 1 миллион 300 тысяч рублей, военный подключил к поискам иномарки и её новых владельцев полицию.