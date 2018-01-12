На Мира «минировали» несуществующий дом, на Невском грозил взрывом гость города

Двух «минёров» задержали в центре Петербурга накануне. Один сообщил о бомбе в несуществующем доме на Петроградской стороне, второй грозил взрывом на Невском проспекте.

По данным «Фонтанки», около двух часов дня 11 января на телефон «112» позвонил неизвестный, заявивший о заложенной бомбе в доме №22 по улице Мира. Сотрудникам правоохранительных органов не составило труда установить, что такого адреса не существует. Не нашли никого и у дома №6 по названной выше улице, откуда «сигнализировал» телефонный террорист. Тем не менее подозреваемого все-таки задержали. Им оказался 31-летний житель дома №23 по той же улице Мира.

Еще один звонок об угрозе взрыва в службу «112» поступил уже в двенадцатом часу ночи. Взявший трубку диспетчер услышал такой текст: «Отправьте домой, меня хотят убить, скоро будет взрыв». Что имел в виду житель Калмыкии 32 лет, он объяснит сотрудникам 76-го отдела полиции — когда протрезвеет. Мужчину задержали на Невском проспекте, у дома 104.