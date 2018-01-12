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12.01.2018 10:00

В России хотят изменить механизм выплат топ-менеджерам госкомпаний

Профильным министерствам поручили подготовить предложения, которые увяжут вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний с эффективностью деятельности этих компаний. Распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано 12 января на сайте правительства.

«Минэкономразвития России и Минтруду России совместно с экспертным советом при правительстве России и заинтересованными организациями представить в правительство предложения по совершенствованию методических указаний по применению ключевых показателей оценки эффективности компаний с государственным участием с учетом необходимости взаимосвязи размеров выплаты вознаграждения высшему руководству с достижением показателей эффективности деятельности таких компаний», — говорится в тексте.

Предложения необходимо представить в срок до 28 февраля 2018 года.


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
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