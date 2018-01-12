В России хотят изменить механизм выплат топ-менеджерам госкомпаний

Профильным министерствам поручили подготовить предложения, которые увяжут вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний с эффективностью деятельности этих компаний. Распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано 12 января на сайте правительства.

«Минэкономразвития России и Минтруду России совместно с экспертным советом при правительстве России и заинтересованными организациями представить в правительство предложения по совершенствованию методических указаний по применению ключевых показателей оценки эффективности компаний с государственным участием с учетом необходимости взаимосвязи размеров выплаты вознаграждения высшему руководству с достижением показателей эффективности деятельности таких компаний», — говорится в тексте.

Предложения необходимо представить в срок до 28 февраля 2018 года.