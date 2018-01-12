Двое петербуржцев погибли, выпав из окна

Гибель двух человек после падения с высоты проверяет полиция Петербурга.

По данным «Фонтанки», первый случай произошел в девятом часу вечера 11 января в Калининском районе. Под окнами дома №94 по проспекту Луначарского обнаружили тело неизвестного с травмами, характерными для падения с высоты. При себе у мужчины была банковская карта на имя 34-летнего местного жителя и ключи, которые подошли к замку одной из квартир дома. Впрочем, попасть в помещение полицейские не смогли: дверь оказалась заперта изнутри на засов.

Похожее происшествие случилось в пятом часу вечера на проспекте Стачек, 75. Там погиб 48-летний уроженец республики Марий Эл, не имевший регистрации в Северной столице. Он выпал из окна лестничной площадки 6-го этажа.