В России впервые купили электростанцию для майнинга криптовалюты

Частные инвесторы впервые в России приобрели электростанции для майнинга криптовалют. Объекты расположены в Пермском крае и Удмуртиии.

Как 12 января пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Коммерсант», бизнесмен Алексей Колесник приобрел электростанции у «Т Плюс» Виктора Вексельберга, чтобы создать дата-центр и майнинговую ферму. Колесник подтвердил информацию, что он рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект — создание дата-центра.

«В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната», — сказал бизнесмен.

Ранее глава корпорации развития Крыма Олег Морозов сообщил, что в республике может появиться площадка для майнинга криптовалюты.