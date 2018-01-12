В Шушарах мужчину до смерти забили молотком

Пять человек в отделе полиции Пушкинского района Петербурга дают объяснения о гибели местного жителя. Его обнаружил приятель, который и сам чудом спасся от убийц.

Как стало известно «Фонтанке», 11 января мужчина вызвал полицию в коммуналку на Колпинском шоссе, 42. Там накануне ночью он подрался со знакомыми, которых емко охарактеризовал как «наркоманы». Размолвка переросла в драку и, по оценке несостоявшейся жертвы, могла стоить ему жизни, но мужчина вырвался и сбежал. После стычки он оказался в больнице, однако, получив помощь, поспешил вернуться в коммунальную квартиру. Там оставался его 27-летний друг, снимавший одну из комнат.

Обидчиков мужчина не застал, а своего друга нашел мёртвым. Приехавшим полицейским объяснил, что ссадины и синяки на лице товарища – следы ударов молотками, которые были у нападавших. Тело погибшего отправили в морг, где судмедэксперты установят точную причину его гибели. По подозрению в отдел полиции уже доставили пятерых, одна из которых женщина.