Дорожники рассказали, почему отменили конкурс на расширение КАД

Конкурс на расширение последнего четырехполосного участка кольцевой автодороги в Петербурге (от станции Горская до Приозерского шоссе) отменили из-за смены одной федеральной целевой программы другой. Как стало известно 12 января, последняя была принята в двадцатых числах декабря 2017 года.

Из-за согласований (а кому будут выделены деньги – решают сразу три министерства) конкурс пришлось отменить. Предполагается, что к концу января 2018-го бюджет будет распределен, и на расширение КАД снова будут искать подрядчика.

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