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10:40 12.01.2018
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10:37
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10:31
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10:25
В Красном Селе маршрутка врезалась в дерево. Пострадал человек
10:17
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10:15
В Ленобласти налётчик полез в банк, а вылез из «Почты России»
10:08
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10:03
Лауреат «Оксара» Дэвид Бирн прорвал 14-летний обет молчания
10:00
В России хотят изменить механизм выплат топ-менеджерам госкомпаний
09:57
Финские бронетранспортёры используются на войне в Йемене
09:50
Двое петербуржцев погибли, выпав из окна
09:43
В России впервые купили электростанцию для майнинга криптовалюты
09:31
Смертельный нокаут в больнице Гатчины привёл к уголовному делу
09:21
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09:13
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08:54
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08:34
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08:28
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08:21
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08:03
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12.01.2018 09:21

Дорожники рассказали, почему отменили конкурс на расширение КАД

Конкурс на расширение последнего четырехполосного участка кольцевой автодороги в Петербурге (от станции Горская до Приозерского шоссе) отменили из-за смены одной федеральной целевой программы другой. Как стало известно 12 января, последняя была принята в двадцатых числах декабря 2017 года.

Из-за согласований (а кому будут выделены деньги – решают сразу три министерства) конкурс пришлось отменить. Предполагается, что к концу января 2018-го бюджет будет распределен, и на расширение КАД снова будут искать подрядчика.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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11.01.2018 15:57
В Новоселье “проводят” Старый Новый Год
"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В НОВОСЕЛЬЕ" состоится 13 января 2018 года в центре поселка, на территории рядом с Домом Культуры. Гулянья запланированы с 13.00 до 16.00
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12
Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»
Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Seven Suns Development
10.01.2018 10:12
Seven Suns Development ввела в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК Светлый мир О’Юность
29 декабря Госстройнадзор выдал Seven Suns Development разрешение на ввод в эксплуатацию 5, 6, 7 и 8 корпусов квартала «Светлый мир «О’Юность…»
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08.01.2018 10:00
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Ход работ во второй очереди жилого квартала «Город Мастеров» в декабре 2017 года
Во второй очереди жилого квартала «Город мастеров» (расположен на выезде из Калининграда, на Московском проспекте) в домах № 12, 13, 14, 15 по Уютной ул. идет монтаж сборных вентиляционных блоков
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