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12.01.2018 09:13

На Гражданке залатали трубу, но рядом прохудился соседний участок

Проблемный трубопровод в Калининском районе Петербурга не отпускал аварийную бригаду почти сутки, до утра 12 января. Едва заменив уязвимый участок, рабочим пришлось сразу же ремонтировать соседний. 

Как сообщили в ГУП «ТЭК», накануне вечером аварийная бригада в срок закончила ремонт у дома 5, корпус 6, по улице Софьи Ковалевской. Тепла и горячей воды с утра 11 января ждали четырнадцать зданий. Восстановить температуру в квартирах предприятие пообещало в ближайшее время, но в домах так и не потеплело. Работы на участке, который утром показался сотрудникам подозрительным, близились к финалу, когда в 50 метрах от места заметили парение над тем же 219-мм трубопроводом. Уехать с улицы Софьи Ковалевской так и не удалось: рабочие переместились к соседнему, 5-му корпусу, а обитатели домов ночевали в остывающих квартирах. 

Ремонтно-восстановительные работы, как уточнили в ГУП «ТЭК», постарались уложить в максимально сжатые сроки. В 6:55 утра пятницы потребителей перевели на основную схему теплоснабжения.

 


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26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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