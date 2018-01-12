На Гражданке залатали трубу, но рядом прохудился соседний участок

Проблемный трубопровод в Калининском районе Петербурга не отпускал аварийную бригаду почти сутки, до утра 12 января. Едва заменив уязвимый участок, рабочим пришлось сразу же ремонтировать соседний.

Как сообщили в ГУП «ТЭК», накануне вечером аварийная бригада в срок закончила ремонт у дома 5, корпус 6, по улице Софьи Ковалевской. Тепла и горячей воды с утра 11 января ждали четырнадцать зданий. Восстановить температуру в квартирах предприятие пообещало в ближайшее время, но в домах так и не потеплело. Работы на участке, который утром показался сотрудникам подозрительным, близились к финалу, когда в 50 метрах от места заметили парение над тем же 219-мм трубопроводом. Уехать с улицы Софьи Ковалевской так и не удалось: рабочие переместились к соседнему, 5-му корпусу, а обитатели домов ночевали в остывающих квартирах.

Ремонтно-восстановительные работы, как уточнили в ГУП «ТЭК», постарались уложить в максимально сжатые сроки. В 6:55 утра пятницы потребителей перевели на основную схему теплоснабжения.