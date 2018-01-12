В Приморье хотят оставить 10 тысяч рабочих из КНДР в обход санкций ООН

Власти Приморья хотят оставить в регионе 10 тысяч рабочих из Северной Кореи, несмотря на новые санкции Совета Безопасности ООН. Согласно ограничительным мерам, рабочие из КНДР, работающие за рубежом, должны вернуться на родину.

Врио губернатора региона Андрей Тарасенко рассказал, что судьбу рабочих он обсудил с консулом Северной Кореи, пишет 12 января РБК со ссылкой на «Интерфакс». «Он тоже озабочен, волнуется, как дальше будет. У нас есть примерное решение — те рабочие, которые уже находятся в Приморье, мы выступили с инициативой и обратились в Москву о сохранение этого количества рабочих. Примерная такая договоренность есть», — рассказал Тарасенко.

Глава региона пояснил, что власти намерены сохранить численность работающих в Приморье рабочих, ограничив приезд новых северокорейцев. Всего в Приморье, по его словам, находятся порядка 10 тысяч рабочих из КНДР. «Больше сюда не приедут, но не хотелось бы потерять вот эту рабочую силу, которая здесь была», — подчеркнул он. При этом Тарасенко отметил, что заменить граждан КНДР можно рабочими из стран СНГ, в частности переговоры о привлечении рабочих ведутся с Узбекистаном.

Новые санкции ООН были введены против Пхеньяна в связи с продолжающимися в стране ракетными и ядерными испытаниями. В декабре санкции были одобрены Советом Безопасности ООН. Резолюция Совбеза ограничивает поставку в КНДР нефтепродуктов и сырой нефти и импорт из Северной Кореи отдельных видов продукции. Кроме того, согласно резолюции, государства, в которых работают трудовые мигранты из КНДР, должны выслать их обратно в Северную Корею. Это связано с тем, что приток валюты от трудовых мигрантов является значимым для северокорейского бюджета. По оценкам правозащитной организации North Korean Strategy Center, переводы от северокорейских гастарбайтеров приносят бюджету КНДР порядка 2,3 млрд долларов в год.