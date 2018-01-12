В Петербурге задержали обвиняемого в разглашении секретов Узбекистана

Уроженец Средней Азии, разыскиваемый за разглашение секретов родины, задержан в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», 11 января сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение 36-летнего гражданина Узбекистана, который находится в межгосударственном розыске. На родине мужчину обвиняют в разглашении государственных секретов. УВД Ташкентской области уже проинформировали о задержании фигуранта.

Есть претензии к иностранцу и у петербургских силовиков. В конце декабря 2017 года мужчину оштрафовали за нарушение правил въезда и пребывания в РФ, судья вынес постановление о его принудительном выдворении.

Пока мигрант ждал выдворения в центре временного пребывания в Красном Селе, и вскрылись подробности его биографии.