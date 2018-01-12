СМИ: Трамп пожаловался на мигрантов, приезжающих из «грязных дыр»

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из «грязных дыр». Белый дом не стал отрицать, что американский лидер сделал такое заявление

Как 12 января пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico, группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

«Зачем нам все эти люди, приезжающие из грязных дыр», — приводит издание реакцию Трампа на предложение законодателей. Американский лидер выразил мнение, что США должны принимать мигрантов из таких стран, как Норвегия, с премьер-министром которой Эрной Сольберг Трамп встречался в среду, 10 января.

Представитель администрации президента США Радж Шах отметил, что «некоторые политики в Вашингтоне предпочитают бороться за интересы других стран, но президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа».

Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации. В частности, накануне Верховный суд США разрешил Белому дому полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.